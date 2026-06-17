Затмение, русский рэп, Менделеев в Менделеевске и Александр фон Гумбольдт в Казани

Какие книги обсуждали на Летнем книжном фестивале «Смены»

Фото: Роберт Салимов

Летний книжный фестиваль «Смены» в эти выходные вновь собрал читателей в парке «Черное озеро». Среди самых заметных презентаций оказались сразу несколько проектов, которые по-разному работают с историческим материалом: от промышленной истории Менделеевска до истории женской научной экспедиции начала XX века и переводческого исследования путешествия Александра фон Гумбольдта по Российской империи. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, о каких книгах говорили на книжном фестивале.

Сост. Андрей Гельмиза. «Из Бондюги в Менделеевск. Ушков, Менделеев и пироколлодий», «Мы и Менделеевск» (16+)

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Идея книги «Из Бондюги в Менделеевск» родилась за разговором на первом фестивале «Мы и Менделеевск» в 2023 году. Как рассказал составитель издания Андрей Гельмиза, тогда участники обсуждали будущие проекты фестиваля и одной из идей стала книга. Сначала задача казалась вполне понятной: собрать материалы и подготовить издание. Однако работа быстро вышла за рамки обычного краеведческого сборника и превратилась в большое исследование.

Авторы сосредоточились на фигурах Дмитрия Менделеева и Петра Ушкова, а также на истории пироколлодия — российского бездымного пороха, который разработал ученый. Именно вокруг этой темы строится вся книга. Гельмиза предложил рассматривать ее как своеобразный треугольник, вершины которого образуют Ушков, Менделеев и пироколлодий. Ученый не только придумал само слово, но и создал вещество, стоявшее за ним. Работа над этим проектом привела его в Бондюгу к давнему другу и деловому партнеру Петру Ушкову.

Авторы не ограничились только историей двух известных людей. Через их отношения книга показывает целую эпоху. Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин отметил, что в повествовании появляются адмирал Макаров, представители Военного министерства, банкиры и промышленники. Многие сюжеты существовали раньше отдельно в статьях, диссертациях и исследованиях, которые выходили в Закамье на протяжении последних десятилетий. Новая книга впервые собрала их в единую историю.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Работа потребовала участия историков, химиков, сотрудников музеев и исследователей из разных городов. По словам Гельмизы, проект не состоялся бы, если бы команда осталась только в пределах Менделеевска. Исследователи проследили многочисленные связи Бондюги с другими регионами и странами и смогли привлечь специалистов, которые помогли увидеть место будущего Менделеевска в более широком историческом контексте. Директор музея химического завода имени Л.Я. Карпова Светлана Рамазашвили напомнила, что книга охватывает огромный временной период и много действующих лиц. Она подчеркнула масштаб деятельности династии Ушковых, влияние которой распространялось на разные города, регионы и страны. При этом авторы сознательно сделали главным героем именно Менделеева. Через его фигуру книга обращает внимание на историю самой Бондюги и ее место в российской науке и промышленности.

Исследование стало первой книгой издательской программы фестиваля «Мы и Менделеевск». По словам организаторов, проект обошелся примерно в 2,5 млн рублей. Его авторы рассчитывают, что книга поможет включить Менделеевск в более широкий федеральный разговор о наследии Дмитрия Ивановича. Но еще важнее другое: она показывает, как история одного небольшого города оказывается связана с промышленным развитием страны, научными открытиями и международными контактами конца XIX века.

Анна Русинова. «Затмение. История одной экспедиции», «Поляндрия» (0+)

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Книга Анны Русиновой рассказывает о пяти молодых женщинах, которые отправились наблюдать полное солнечное затмение. Автор создала эту историю на основе архивных документов, а затем превратила ее в комикс. Все основные героини и сама экспедиция существовали в действительности. События разворачиваются летом 1914 года. Тогда полоса полного солнечного затмения проходила через территорию Российской империи. Из-за этого явление даже называли в некоторых источниках «русским затмением». За редким астрономическим событием наблюдали не только российские ученые. Русинова рассказала, что получить необходимые данные рассчитывал и Альберт Эйнштейн. Для этого астроном Эрвин Финлей-Фройндлих собирался провести наблюдения во время затмения.

Однако автор сосредоточила внимание не на знаменитых ученых, а на пяти выпускницах Высших женских курсов. Они решили организовать собственную экспедицию после того, как многие мужские научные группы отказались брать их с собой. Причин оказалось несколько. Молодые исследовательницы только завершили обучение и еще не успели заработать авторитет в научной среде. Кроме того, участницы сталкивались с обычными для того времени предубеждениями по отношению к женщинам.

Особое место в книге занимает Нина Субботина. Хотя у нее уже был опыт наблюдения солнечных затмений, организаторы многих экспедиций не хотели включать ее в состав участников. Дело в том, что передвигалась она с помощью костылей и общалась жестами. Русинова предполагает, что одна из героинь сопровождала Субботину именно как помощница, поскольку раньше исследовательница всегда путешествовала вместе с человеком, который помогал ей в работе и повседневной жизни.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Работая над комиксом, автор столкнулась с разной степенью сохранности источников. У трех участниц сохранились фотографии. О некоторых удалось найти лишь отдельные упоминания. Например, полное имя Евдокии Соловской Русинова встретила только однажды в одном из отчетов. Еще меньше известно о Зинаиде Нунчевой. Исследователи знают только ее фамилию. Остальные подробности биографии так и остались неизвестными.

Автор стремилась не просто восстановить маршрут экспедиции, но и показать исторический контекст. Русинова отметила, что многие знают о начале Первой мировой войны лишь как о факте из учебника. Комикс показывает, как новости о войне воспринимали конкретные люди, которые в этот момент находились в дороге и занимались научной работой. Поэтому история затмения постепенно превращается в историю столкновения научного интереса с событиями, которые резко изменили жизнь миллионов людей.

Переводческая мастерская «Вниз по Волге»

Куратор переводческих резиденций в Доме творчества Переделкино, главный редактор издательства libra Александр Филиппов-Чехов. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Презентация итогов шестой переводческой мастерской «Вниз по Волге» стала рассказом о книге, которая пока находится в работе. Ее планируют выпустить к декабрю, когда пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены». Проект объединил переводчиков вокруг путешествия Александра фон Гумбольдта по Российской империи в 1829 году.

Куратор мастерской Александр Филиппов-Чехов отметил, что ранее они работали главным образом с текстами немецких авторов 1920-х годов, связанными с Волгой и Татарстаном. В издательстве «Смена» уже вышли книги Йозефа Рота и Эрнста Толлера, еще несколько изданий находятся в производстве. В этот раз команда решила сделать шаг на два столетия назад. Главным героем нового проекта стал Александр фон Гумбольдт — один из самых известных ученых XIX века. По словам Филиппова-Чехова, сегодня его имя знают гораздо хуже, чем при жизни, хотя современники называли фон Гумбольдта новым Аристотелем. Незадолго до поездки в Россию ученый завершил работу над масштабным трудом «Космос», в котором попытался обобщить существовавшие на тот момент естественно-научные знания.

Филиппов-Чехов подробно рассказал и о более ранних путешествиях исследователя. После смерти родителей Гумбольдт потратил наследство на экспедицию в Южную Америку, провел там несколько лет, составил карту рек континента и подготовил десятки томов научных работ. Позже у него появилась новая цель — добраться до Китая. Именно это желание во многом подтолкнуло его к путешествию через Российскую империю. Поездка стала возможной благодаря переписке с министром финансов Егором Канкриным. Российские власти рассчитывали получить консультации по поводу уральской платины, крупные месторождения которой тогда только начали осваивать. Подготовка заняла несколько лет, после чего экспедиция, наконец, отправилась в путь.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

За девять месяцев Гумбольдт проехал огромную территорию страны. Филиппов-Чехов отметил, что по меркам XIX века это была почти рекордная скорость. Особые распоряжения Николая I обеспечивали ученому доступ к почтовым станциям и помогали быстрее двигаться по маршруту. При этом популярность исследователя создавала дополнительные сложности. Практически в каждом городе его встречали чиновники и устраивали официальные приемы, тогда как сам Гумбольдт хотел заниматься наблюдениями и сбором материалов.

Особое место в новой книге занимает Казань. Именно пребывание ученого в городе заинтересовало участников мастерской. Они изучали дневники, свидетельства современников, письма, заметки ученого и другие документы, чтобы восстановить обстоятельства нескольких дней, которые Гумбольдт провел здесь летом 1829 года. Филиппов-Чехов добавил, что исследователям удалось обнаружить новые детали его маршрута и уточнить ряд эпизодов пребывания в городе.

Сост. Дмитрий Данилов. «Боль и верность», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Трудно найти более устойчивую форму надежды, чем вера болельщика в новый сезон. Именно вокруг этого чувства строится сборник «Боль и верность», который представили на фестивале писатель и драматург Дмитрий Данилов и модератор встречи Анастасия Ханина. Формально книга посвящена московскому «Динамо», но ее авторы сразу предлагают смотреть шире. Ханина заметила, что это книга не только о футбольном клубе и феномене боления, но и о людях, которые умеют преданно любить.

Идея проекта принадлежит Сергею Захарову, основателю проекта «Смысловая 226» и давнему болельщику «Динамо». Именно он предложил Данилову собрать книгу о клубе. Для писателя этот проект оказался личным: в июле исполнится 43 года с того момента, как он начал болеть за «Динамо». По словам Данилова, знакомство с Захаровым тоже началось благодаря общей любви к клубу. Вместе они стали обсуждать, какой должна получиться книга.

Структура сборника разделила проект на две части. В первой современные российские писатели размышляют о футбольном болении. Авторы написали рассказы, эссе и даже небольшую пьесу. Как отметил Данилов, среди известных литераторов болельщиков «Динамо» он знает немногих, поэтому участников просили говорить не столько о конкретном клубе, сколько о самом феномене привязанности к команде. Вторая часть выросла из историй болельщиков. Редакторы обратились к подписчикам «динамовских» сообществ с просьбой прислать личные рассказы. Откликов оказалось много, но тексты потребовали серьезной работы. Данилов встречался с авторами, записывал многочасовые беседы и затем превращал их воспоминания в литературные эссе. «Футбол — это основа книги, но книга не про футбол», — подчеркнул он. Читатель не найдет здесь подробных разборов тактики или спортивной статистики. Авторов интересует другое: что заставляет человека десятилетиями хранить верность команде.

Писатель и драматург Дмитрий Данилов. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Отсюда возникло и название сборника. Данилов рассказал, что придумал его почти сразу. «Боль и верность» точно описывает опыт нескольких поколений «динамовских» болельщиков. История клуба наполнена победами. «Динамо» стало первым чемпионом СССР в 1936 году. В 1945-м команда совершила знаменитое турне по Великобритании и произвела сильное впечатление на родоначальников футбола. Однако после чемпионства 1976 года наступил затяжной период без титулов. При этом, по словам Данилова, болельщики каждый год продолжают ждать чемпионства. Они надеются, что именно следующий сезон, наконец, станет победным. Эту смесь разочарования и постоянной надежды книга фиксирует через десятки личных историй.

Аркадий Романов. «Это было в России. Музыка 2010-х от кальян-рэпа до постпанка», «Бомбора» (18+)

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Еще недавно герои этой книги считались новыми именами, а сегодня их творчество уже стало частью истории. Аркадий Романов предложил посмотреть на прошлое десятилетие как на завершенную эпоху и проследить, как музыкальная сцена отражала изменения в российском обществе. По словам Романова, его давно интересует связь музыки с политическим и социальным контекстом. Именно так он строит свои лекции для проекта «Правое полушарие Интроверта», и тот же метод решил использовать для разговора о недавнем прошлом.

Романов сказал, что ему самому трудно воспринимать музыку 2010-х как историю. Однако для сегодняшних подростков многие артисты того времени уже выглядят представителями предыдущей эпохи. Поэтому книга рассматривает не только музыкантов, но и среду, в которой они появились. Автор пишет о стране, аудитории и переменах, которые определили музыкальный ландшафт десятилетия.

Отправной точкой он считает 2008 год. Именно тогда начала формироваться интернет-культура, которая позже полностью изменила музыкальную индустрию. Романов напомнил, что в нулевые интернет оставался отдельным пространством. Чтобы выйти в Сеть, человеку требовался компьютер или интернет-кафе. Постепенно ситуация изменилась. Появились смартфоны и мобильный интернет, а виртуальная жизнь начала сливаться с реальной. Эти изменения напрямую повлияли на музыку. В начале десятых пользователи уже массово скачивали треки, но артисты почти не зарабатывали на прослушиваниях. Особенно это касалось русского хип-хопа. По словам Романова, многие рэперы собирали огромную аудиторию, однако жили в основном за счет концертов и гастролей. Музыкальная инфраструктура только формировалась.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

К концу десятилетия ситуация изменилась кардинально. Стриминговые сервисы создали полноценный рынок. Музыканты начали получать доход от прослушиваний, а интернет окончательно стал главной площадкой для продвижения. Романов отмечает, что именно тогда появились условия, при которых артист мог заработать на музыке без обязательных корпоративов и постоянных гастролей.

Примерно 70% книги посвящено русскому рэпу, поскольку эта сцена определяла молодежную культуру 2010-х. Однако книга рассказывает не только о рэперах. Романов рассматривает десятилетие как эпоху интернет-самородков, когда талантливые люди впервые получили возможность обратиться к большой аудитории напрямую, минуя традиционные медиа.

Стивен Биттнер. «История вина в стране царей и комиссаров», НЛО (18+)

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Представляя книгу американского историка Стивена Биттнера, Данила Иванов сформулировал главный тезис: «Разговоры про вино никогда не бывают разговорами только про вино». По его словам, они неизбежно приводят к разговорам о политике, социальных процессах, культуре и государстве. Иванов рассказал, что давно знаком с автором и считает эту работу первой масштабной попыткой системно описать историю виноградарства и виноделия на российских территориях. Биттнер рассматривает вино как инструмент, через который можно увидеть развитие государства на протяжении нескольких столетий.

Одним из главных сюжетов книги становится вопрос о том, зачем вообще в России начали развивать виноделие. Иванов обратил внимание, что история винограда на территории современной России намного старше самого государства. Виноделие существовало здесь еще со времен античности. Однако книга сосредотачивается на другом этапе — на попытках Российской империи встроиться в европейское культурное пространство. В качестве примера исследователь привел первые государственные виноградники, которые появились в Астрахани. Сегодня этот регион редко ассоциируют с виноделием, однако географически он находится примерно на той же широте, что и Бордо. По словам спикера, выбор места объяснялся не только климатом. Вино выступало символом цивилизованности. Российские власти стремились создать атрибуты европейской культуры внутри собственной страны.

В книге Биттнер показывает, что через историю вина можно проследить отношения России с Европой, изменения в сельском хозяйстве, развитие науки и представления о национальной культуре. Именно поэтому в этой работе появляются не только виноградари и виноделы, но и ученые, чиновники, дипломаты и зарубежные эксперты.

Основатель и выпускающий редактор рубрики «Винные исследования» журнала «Пути России», сотрудник ВШЭ Данила Иванов. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Отдельную главу исследования составляет история восприятия советского вина за рубежом. Иванов пересказал эпизод с американским критиком Мейнардом Америном, который приезжал в СССР в 1960—1970-е годы и крайне скептически оценивал местную продукцию. Его отзывы закрепили представление о низком качестве советского вина. Однако Биттнер показывает, что за этой историей скрывались личная неприязнь и политический контекст. Здесь появляется еще одна важная фигура — знаменитый винодел Андре Челистчефф (настоящее имя — Андрей Челищев). Уроженец Российской империи и участник Гражданской войны в составе Белой армии после эмиграции сделал карьеру в США и консультировал хозяйства, которые впоследствии получили самые престижные мировые награды. Через его биографию книга вновь связывает историю вина с историей людей и государств.

Исследование Биттнера показывает, как через виноградники, винодельни, дегустации и споры о качестве вина можно увидеть гораздо более широкую картину — историю страны, которая на протяжении нескольких столетий искала собственное место между национальной традицией и европейским культурным опытом.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

