Власти Казани готовятся к запуску адаптивной системы управления светофорами в городе

Она позволит автоматически регулировать режимы работы светофоров с учетом текущей транспортной ситуации, увеличивать пропускную способность дорог

Фото: Мария Зверева

В Казани планируют внедрить адаптивную систему управления светофорами по всему городу. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Система предназначена для повышения эффективности дорожного движения и безопасности на улицах города. Она позволит автоматически регулировать режимы работы светофоров с учетом текущей транспортной ситуации, увеличивать пропускную способность дорог, снижать количество заторов на перекрестках и оперативно реагировать на возникающие неисправности.

Проект предусматривает создание механизма постоянного мониторинга работы светофорных объектов и анализа транспортной обстановки. На основе полученных данных будет формироваться аналитическая информация для дальнейшего совершенствования организации дорожного движения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Оператором системы предлагается определить муниципальное казенное учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани. Учреждение будет отвечать за эксплуатацию и техническое сопровождение системы, контроль работоспособности подключенных объектов, ведение базы данных и подготовку предложений по развитию проекта.

Напомним, что в 2025 году в Казани и Татарстане установили 19 умных светофоров.

Наталья Жирнова