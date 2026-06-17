Власти Казани готовятся к запуску адаптивной системы управления светофорами в городе
Она позволит автоматически регулировать режимы работы светофоров с учетом текущей транспортной ситуации, увеличивать пропускную способность дорог
В Казани планируют внедрить адаптивную систему управления светофорами по всему городу. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Система предназначена для повышения эффективности дорожного движения и безопасности на улицах города. Она позволит автоматически регулировать режимы работы светофоров с учетом текущей транспортной ситуации, увеличивать пропускную способность дорог, снижать количество заторов на перекрестках и оперативно реагировать на возникающие неисправности.
Проект предусматривает создание механизма постоянного мониторинга работы светофорных объектов и анализа транспортной обстановки. На основе полученных данных будет формироваться аналитическая информация для дальнейшего совершенствования организации дорожного движения.
Оператором системы предлагается определить муниципальное казенное учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани. Учреждение будет отвечать за эксплуатацию и техническое сопровождение системы, контроль работоспособности подключенных объектов, ведение базы данных и подготовку предложений по развитию проекта.
Напомним, что в 2025 году в Казани и Татарстане установили 19 умных светофоров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».