ЦИК допустил проведение выборов в Госдуму в Донбассе и Новороссии
«Да, сложно. Но это запрос людей. И мы обязаны все вместе сделать все, что требуется», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова
Центральная избирательная комиссия России считает возможным проведение выборов депутатов Госдумы в регионах Донбасса и Новороссии, где действует военное положение. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
По ее словам, перед принятием решения о проведении федеральных выборов на территориях с военным положением Центризбирком обязан провести консультации с Минобороны России, ФСБ и руководством соответствующих регионов.
— В своих официальных письменных позициях они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным. Да, сложно. Но это запрос людей. И мы обязаны все вместе сделать все, что требуется, — сказала глава ЦИК.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
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