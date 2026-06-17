В соседнем с Татарстаном регионе объявили ракетную опасность

Жителей Ульяновской области призвали принять меры безопасности

На территории Ульяновской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей региона призвали принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.

— Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом, — написал губернатор региона Алексей Русских в своем канале на платформе «Макс».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ульяновская область является соседним с Республикой Татарстан регионом.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН с высокопоставленными чиновниками ряда зарубежных стран. На данный момент в столице республики идет официальное открытие саммита.

Зульфат Шафигуллин