В соседнем с Татарстаном регионе объявили ракетную опасность
Жителей Ульяновской области призвали принять меры безопасности
На территории Ульяновской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей региона призвали принять необходимые меры безопасности, по возможности пройти в укрытия.
— Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом, — написал губернатор региона Алексей Русских в своем канале на платформе «Макс».
Ульяновская область является соседним с Республикой Татарстан регионом.
Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН с высокопоставленными чиновниками ряда зарубежных стран. На данный момент в столице республики идет официальное открытие саммита.
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