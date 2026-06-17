Как суд отстранил казанского онколога от плановых операций, а силовики ищут «новые» взятки

На заседании обвиняемый отрицал взятки, но пояснений переводам от пациентов не давал

Фото: Реальное время

Под домашний арест до 15 августа заключен завотделением урологии Республиканского клинического онкодиспансера и отец пятерых детей Марат Насруллаев. Такое решение только что вынес Советский суд Казани, отказав представителям Следкома и прокуратуры в реальном аресте фигуранта. На заседании прозвучало — заявления о передаче средств за операцию без очереди написали пять онкобольных. По данным источников «Реального времени», количество таких пациентов может вырасти в разы.

В плюс Насруллаеву руководство записало «оборот койко-места»

В ожидании меры пресечения Марат Насруллаев провел стандартные двое суток. Однако за эти 48 часов он дважды побывал в суде на заседании по мере пресечения и ни разу, как уверяет защита, не был допрошен по существу своего дела. «Через час после предъявления обвинения на шести листах повезли на суд — хотя мы просили время ознакомиться и подготовить свои пояснения», — сообщал на суде адвокат обвиняемого Вадим Максимов, сам в прошлом следователь второго, «должностного» отдела Следкома по Татарстану.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», такая скорость может объясняться наличием доказательств, которые представители силового блока считают неопровержимыми. Это заявления пяти прооперированных пациентов о том, что ради спасения своей жизни и удаления опухоли в кратчайший срок и с применением самых современных технологий им пришлось платить. Один, как отмечают источники, отдавал деньги наличными, а четверо — переводили прямо на карту ныне обвиняемого. Пояснения в части этих переводов защита пока давать не готова.

Напомним, свой день рождения 15 июня врач-онколог встретил с незваными гостями — к нему с обыском пришли сотрудники экономической полиции и следователь, и в этот же день в райсуд поступило ходатайство на арест. Однако судья Алсу Шайхутдинова лишь продлила срок задержания Насруллаева, обязав силовиков предоставить характеризующие данные на задержанного. Новые документы за двое суток смогла подготовить и защита.

Так, старший следователь второго отдела Следкома по Татарстану Алмаз Хайруллин просил суд приобщить ряд характеристик на фигуранта — по месту регистрации, месту фактического проживания и по месту работы. А еще выписку из приказов Минздрава о приеме на работу и переводах, согласно которым трудиться в поликлинике РКОД Марат Насруллаев начал еще в 2003 году в должности врача-онколога и за 22 года работы не только сам досконально освоил методы диагностики, включая новейшие, но и стал наставником для молодых специалистов, а еще защитил кандидатскую по профилю в сфере лечения рака предстательной железы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельно в характеристике на этого подчиненного замглавврача РКОД прописал — благодаря Насруллаеву в клинике были внедрены операции, которые делают ведущие европейские клиники, и «увеличился оборот койки, что позволило снизить сроки госпитализации с 15 до 5 дней», при этом число самых щадящих для больных лапароскопических операций выросло с 0 до 60%. Обвиняемого руководство клиники характеризовало как грамотного и добросовестного врача, который пользуется уважением коллег.

Защита же просила приобщить данные о двух браках подсудимого и рождении пятерых детей, из которых трое являются родными для Насруллаева, а двум он стал приемным отцом в повторном браке. Младшему ребенку всего 4 месяца, старшему — 18. Также в материалы попало заявление от бывшей супруги, которая просила суд учесть — на полном иждивении Насруллаева находятся две дочки, поскольку она проживает в Москве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Адвокат Максимов представил данные о получении его клиентом степени кандидата медицинских наук в 2017 году и благодарностях от двух бывший министров здравоохранения Татарстана — Марата Садыкова и Марселя Миннуллина. А также просил учесть сведения о болезнях 76-летних отца и матери задержанного. От отца лично поступило и согласие на проживание сына в казанской квартире в период домашнего ареста либо запрета определенных действий, если суд согласится избрать более мягкую меру пресечения.

Собственником квартиры по документам является Насруллаев-старший, впрочем, у силовиков есть версия, что реальным владельцем мог быть его сын.

Из оглашенных судом бытовых характеристик следовало — никаких заявлений на обвиняемого врача соседи и родственники никогда не писали, у полиции вопросов тоже не было.

Защитник: «Все заявители живы-здоровы, кому причинен вред?»

Свое ходатайство об аресте врача представитель СК Алмаз Хайруллин на сегодняшнем заседании не озвучивал, но заявил — поддерживает его полностью. Такую же позицию заняла помощник прокурора Советского района Александра Олейник, отмечая тяжесть коррупционных преступлений, а также тот факт, что изобличающие показания против Насруллаева дали его же пациенты.

Реальное время / realnoevremya.ru

«На свободе он может скоординировать свои действия с целью противодействия органам следствия, в связи с чем избрание меры, не связанной с изоляцией от общества, нецелесообразно», — выступила Олейник.

Напомним, по версии силовиков, в период с февраля 2023-го по март 2025-го в интересах пятерых онкобольных заведующему отделением РКОД передавались и перечислялись суммы от 150 до 300 тысяч рублей — всего на 1 млн 350 тысяч рублей. Кроме ускорения, «блатные» очередники могли рассчитывать на большее внимание к своему здоровью — в части обследований, назначения препаратов и всего медицинского арсенала, используемого во время хирургического вмешательства.

Адвокат подсудимого Вадим Максимов просил отказать силовикам в избрании самой суровой меры пресечения, утверждая, что оснований для этого нет:

— Вменяется пять эпизодов якобы получения взятки в 23—25-м годах, но с поличным моего подзащитного никто не задерживал, ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия по фиксации на видео передачи денег, коррупционных переговоров и проч., — прим. ред.) не проводились, предмет взятки при обыске не обнаружен... Дело возбуждено всего 48 часов назад! Никакие факты за это время установить нереально!..

Реальное время / realnoevremya.ru

Защитник подчеркнул — инкриминируемые деяния силовики датируют не сегодняшним, вчерашним днем, за год с лишним с момента крайнего эпизода ничего не изменилось — Насруллаев как работал, так и работает. Никаких заявлений о якобы оказанном им давлении с целью повлиять на мнение прооперированных не предпринималось.

— Если ссылаться на обвинение, якобы что-то вымогал, принуждал, то медицина не является монополией, никто никого не мог принудить, — продолжил свою речь Вадим Максимов. — Пациенты не в его подчинении, могли перейти в частное учреждение, куда угодно. Абсолютно необоснованное обвинение в первый день расследования!

Также защитник сообщил суду — все пять фигурирующих в деле заявителей с диагнозом «онкология», в том числе 66-летний и 83-летний, благополучно перенесли операции.

— С учетом смертности по онкологии — просто великолепный результат! Он достигнут только потому, что у моего доверителя золотые руки и он является высококвалифицированным врачом, — продолжил Максимов, отметив и возможности оборудования отделения урологии РКОД. — Все заявители живы-здоровы, о каком принуждении и негативном результате может идти речь, какой вред причинен?!

Реальное время / realnoevremya.ru

Далее прозвучало: на плечах завотделением не только отделение урологии, аппаратура, медики, пациенты, но и пятеро детей, а еще финансовая нагрузка — ипотека и иные кредиты. Без него погашать их супруга и дети не смогут.

С учетом социально значимой должности Насруллаева и обстоятельств дела адвокат предложил ограничиться запретом определенных действий.

Прежде чем сам Марат Насруллаев занял место у трибуны, с него на время сняли наручники. Приводим его речь с незначительными сокращениями. Начал обвиняемый во взятках с того, что за все время работы ни разу не видел и не слышал негативных отзывов о себе:

— Только благодарные слова тысяч людей. В настоящее время являюсь действующим врачом, и в планах на следующую неделю — пять плановых операций, которые спасут жизнь. Прошу разрешить работать дальше, избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Реальное время / realnoevremya.ru

В итоге ему избрали домашний арест. Суд разрешил общение обвиняемому лишь с родней, следователем, судом и контролирующими органами и использование только телефонной связи — для связи со следователем, адвокатом и сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции

Следователь посчитал нужным высказать возражение в одном — Насруллаеву не предъявлены преступления, связанные с неоказанием помощи больным, и на свободе он может продолжить заниматься преступлениями.

В свою очередь Марат Насруллаев заявил: «Я никогда ни у кого ничего не вымогал и не буду этим заниматься. Для меня это дело чести. У меня отец-врач и мать-врач, они никогда меня не учили заниматься этим...»

Реальное время / realnoevremya.ru

Будет ли прокуратура оспаривать решение об избрании домашнего ареста и добиваться в Верховном суде РТ заключения Насруллаева под стражу — покажет время. Как отмечают источники «Реального времени», пятью эпизодами это дело вряд ли ограничится. Якобы у силовиков уже есть компромат на возбуждение новых, и счет может идти на десятки...

Отметим, ранее по утрате доверия был уволен главврач РКОД, причем, его уличили и в конфликте интересов с трудоустройством родственника, и в ряде фактов, которые можно рассматривать и в уголовной плоскости.