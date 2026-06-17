Путин: Россия имеет возможности наращивать поставки в Филиппины

Президент считает, что российская сторона способна нарастить объемы экспорта сельхозпродукции и энергоресурсов

Россия имеет все возможности для наращивания объемов поставок сельхозпродукции и энергоресурсов в Филиппины. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом-младшим в Казани.

Российский лидер подчеркнул, что товарооборот между странами в прошлом году превысил полмиллиарда долларов, но это не предел.

— В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел, есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную Российско-Филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент России также добавил, что площадка саммита Россия — АСЕАН в Казани дает хорошую возможность для обсуждения текущего состояния сотрудничества двух стран.

Отметим, что в начале переговоров Фердинанд Маркос-младший пригласил Владимира Путина посетить Филиппины в ноябре. В этом месяце Манила примет очередной саммит АСЕАН.

Зульфат Шафигуллин