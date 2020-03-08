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Находившихся на карантине в Казани пассажиров Diamond Princess официально выписали

11:48, 08.03.2020
Находившихся на карантине в Казани пассажиров Diamond Princess официально выписали
Фото: tatarstan.ru

Пассажиров охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess, эвакуированных на карантин в Казань, официально выписали из инфекционной больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что всех пациентов выписали в удовлетворительном состоянии, замечаний к медработникам, обеспечивавшим карантин, не было.

Напомним, что в эти выходные истек двухнедельный срок карантина для эвакуированных с Diamond Princess россиян. О выписке с карантина СМИ сообщали еще в минувшую пятницу, однако тогда Минздрав РТ официально опроверг эту информацию.

О хорошем самочувствии находившихся на карантине россиян сообщил на этой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОбществоМедицина Татарстан
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