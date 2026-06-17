«Я не виновен»: завотделением РКОД прокомментировал свое дело

Претензии во взятках от пациентов он отрицает

Фото: Реальное время

В Советский райсуд Казани доставили заведующего отделением урологии Республиканского клинического онкодиспансера Марата Насруллаева для избрания меры пресечения по делу о коррупции. Задержанный в наручниках отрицал участие в преступлениях, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Это все неправда. На самом деле никаких взяток не было, никаких операций вне очереди не было. Я надеюсь, следствие и суд разберутся. [Я] абсолютно не виновен, 100% об этом знаю и говорю всем, — заявил Насруллаев корреспонденту «Реального времени».

Напомним, что врача заподозрили в получении взяток от пациентов на общую сумму 1 млн 350 тысяч рублей. Кроме ускорения, «блатные» очередники могли рассчитывать на большее внимание к своему здоровью — в части обследований, назначения препаратов и всего медицинского арсенала, используемого во время хирургического вмешательства.

Дело против Насруллаева возбудили 15 июня во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. В тот же день после обысков он был задержан и после допроса доставлен в суд — для избрания меры пресечения. Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».



Ирина Плотникова