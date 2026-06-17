Премьер Малайзии намерен в Казани обсудить с Путиным увеличение поставок нефти из РФ

Анвар Ибрагим встретится с президентом России сегодня вечером

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос увеличения поставок нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

Анвар Ибрагим заявил, что сегодня вечером встретится с Владимиром Путиным.

— Да, у вас есть возможности. Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером, — сказал он на полях делового форума Россия — АСЕАН в ответ на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из РФ.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН с высокопоставленными чиновниками ряда зарубежных стран. Сегодня в столице республики состоялось официальное открытие саммита.

Зульфат Шафигуллин