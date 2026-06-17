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Премьер Малайзии намерен в Казани обсудить с Путиным увеличение поставок нефти из РФ

12:14, 17.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Анвар Ибрагим встретится с президентом России сегодня вечером

Премьер Малайзии намерен в Казани обсудить с Путиным увеличение поставок нефти из РФ
Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос увеличения поставок нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

Анвар Ибрагим заявил, что сегодня вечером встретится с Владимиром Путиным.

— Да, у вас есть возможности. Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером, — сказал он на полях делового форума Россия — АСЕАН в ответ на вопрос, готова ли Малайзия увеличить поставки нефти из РФ.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН с высокопоставленными чиновниками ряда зарубежных стран. Сегодня в столице республики состоялось официальное открытие саммита.

Зульфат Шафигуллин

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