Пробки в Казани вновь достигли 10 баллов из-за перекрытых дорог

В летнее время такая ситуация не свойственна дорожному движению города

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Дорожная ситуация в Казани достигла максимального уровня загруженности. По данным «Яндекс Карт», пробки в городе оцениваются в 10 баллов.

Наиболее затруднено движение на улицах Тукая, Тихорецкой, Назарбаева, Баки Урманче, Технической, Островского, а также на магистрали 100-летия ТАССР. На картах эти участки отмечены как полностью загруженные. Как сообщили в мэрии города, 17 июня будет закрыт мост на улице Назарбаева.



По словам очевидцев, в новое здание театра имени Галиаскара Камала уже направляются гости саммита Россия — АСЕАН. Вечером там запланирован торжественный прием от имени президента России Владимира Путина. Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа.

Наталья Жирнова