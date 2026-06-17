Пробки в Казани вновь достигли 10 баллов из-за перекрытых дорог
В летнее время такая ситуация не свойственна дорожному движению города
Дорожная ситуация в Казани достигла максимального уровня загруженности. По данным «Яндекс Карт», пробки в городе оцениваются в 10 баллов.
Наиболее затруднено движение на улицах Тукая, Тихорецкой, Назарбаева, Баки Урманче, Технической, Островского, а также на магистрали 100-летия ТАССР. На картах эти участки отмечены как полностью загруженные. Как сообщили в мэрии города, 17 июня будет закрыт мост на улице Назарбаева.
По словам очевидцев, в новое здание театра имени Галиаскара Камала уже направляются гости саммита Россия — АСЕАН. Вечером там запланирован торжественный прием от имени президента России Владимира Путина. Как ожидается, участникам саммита будет представлена небольшая концертная программа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».