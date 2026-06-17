Россия хочет выйти на онлайн-рынки АСЕАН и заключить долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов

На открытии Делового форума в рамках саммита Россия — АСЕАН Москва выступила за расчеты в нацвалютах, а премьер Малайзии снова процитировал Тукая

Фото: Динар Фатыхов

Юго-Восточная Азия хочет развивать сотрудничество в области энергетики и продовольственной безопасности — Москва приветствует эту инициативу, сообщили сегодня в Казани в ходе открытия Делового форума в рамках саммита Россия — АСЕАН. Нашей стране интересно сотрудничество в сфере современных технологий. Уже сейчас объем цифрового рынка стран-участниц ассоциации превышает $350 млрд. Подробнее — в материале «Реального времени».

Премьер Малайзии процитировал Тукая

Торговля России и стран АСЕАН на данный момент превышает $17 млрд — результаты пока скромные, но свидетельствующие о большом потенциале для развития, сообщил генеральный секретарь ассоциации Као Кимхорн. В перспективы верит и Москва — по ее данным, товарооборот составил $21 млрд. На открытии зачитали обращение президента России Владимира Путина — он подчеркнул, что уже создан хороший задел на будущее.

— Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них — активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На развитие сотрудничества нацелен и Татарстан. Раис республики Рустам Минниханов сегодня утром лично встречал представителей АСЕАН в аэропорту и уже провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном.

— Мы последовательно наращиваем торгово-экономические контакты [со странами АСЕАН], развиваем взаимодействие в сфере промышленности, исламских финансов, цифровых технологий, образования, науки и подготовки кадров. Наши предприятия заинтересованы в расширении кооперационных связей, реализации совместных проектов и выходе на новые рынки, — подчеркнул на открытии премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отдал должное развитию республики премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. «Отношения с Татарстаном развиваются, потому что [появляются] новые сферы: энергетическая безопасность, кибербезопасность, сельское хозяйство, цифровые технологии, научные исследования, сотрудничество с университетами. Существует так много областей, которые нам необходимо расширять», — сказал он.

В своем выступлении Анвар Ибрагим даже (снова) процитировал Габдуллу Тукая, назвав его «замечательным поэтом»: «Он (Тукай, — прим. ред.) сказал: «Только в служении народу я обретаю истинное счастье».

Отдал должное развитию республики премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Ибрагима, необходима большая включенность бизнес-сообщества и частного сектора. К слову, на саммите есть заинтересованные в выходе на наш рынок представители компаний. В их числе — CEO вьетнамского производителя чая и кофе Phuong Nam Фуонг Тран.

— Мы хотели бы расширить свои поставки. Приехали в Казань, чтобы посмотреть, активно ли у вас потребляют чай, узнать вкусы — [продукцию] нужно подкорректировать под них. Хотелось бы изучить ваш рынок и выйти на него, — поделилась она в разговоре с «Реальным временем».

Москва хочет заключить долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов

Генсек АСЕАН Као Кимхорн подчеркнул: сейчас ассоциация активно развивает экономическую устойчивость. Но она определяется не только темпами роста, но и безопасностью в разных отраслях. Здесь Азия и надеется на сотрудничество с Россией. В первую очередь интерес ожидаемо вызывают поставки энергоресурсов.

— Наши потребности в энергетике продолжают расти, необходимо иметь очень развитую и разнообразную цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в производстве электроэнергии, добыче энергоресурсов. Это могло бы быть важным вкладом в развитие энергетической сети стран АСЕАН, что создаст платформу для инвестиций, — заявил генсек ассоциации.

Запрос организации обширный: это и поставки сжиженного природного газа (СПГ), и строительство новых энергосетей, и модернизация существующих, и сотрудничество в повышении энергоэффективности.

Еще один приоритет АСЕАН — наращивание продовольственной безопасности, сказал генсек организации Као Кимхорн. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В частности, о заинтересованности в российском голубом топливе заговорил председатель правительства Таиланда Анутин Чарнвиракул.

— Россия — это страна, у которой есть самые большие запасы природного газа, в то время как Таиланд — крупнейший производитель продуктов питания. Мы могли бы с экономической точки зрения друг другу помочь, — заявил он.

Россия в свою очередь предложила конкретные шаги по усилению сотрудничества. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в первом квартале этого года, несмотря на кризис в Ормузском проливе, Москва нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%. Теперь перспективу она видит в заключении долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей, совместное развитие инфраструктуры по их хранению и дистрибуции.

— Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам из АСЕАН в долгосрочной перспективе, — заверил Решетников.



Москва готова развивать новые независимые транспортные коридоры, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один приоритет АСЕАН — наращивание продовольственной безопасности. В 2025 году на встрече министров сельского хозяйства объединения было официально признано, что около 14% населения Юго-Восточной Азии сталкивается с нехваткой продовольствия, а порядка 228 млн человек не могут позволить себе здоровый рацион питания. Об этом сообщили в профильной структуре ООН.

— И здесь у России очень сильные позиции: в сельскохозяйственном производстве, производстве удобрений. Растет в том числе отрасль переработки продуктов питания. Это будет создавать новые коммерческие возможности. Мы считаем, что сейчас говорим о рынке, который будет превышать 6 трлн долларов к 2050 году, — заявил сегодня генсек.



«Мы видим в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего»

По словам Као Кимхорна, организация стремится и к развитию отношений с Россией на цифровых рынках. Азии здесь есть что предложить: объем цифрового рынка стран-участниц ассоциации превышает $350 млрд и растет ежегодно. Как заверил Решетников, российский бизнес готов к выходу на рынки электронной торговли объединения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Электронное таможенное оформление, развитие безбумажной торговли — это то, куда стоит двигаться. Далее нужны надежные каналы расчетов для бизнеса. Развитие расчетов в национальных валютах — это необходимый и важный шаг, не только для развития отношений России и АСЕАН, но и в целом для повышения устойчивости и безопасности расчетной системы каждой страны, — считает он.

Также Россия нацелена на снятие нетарифных барьеров — в частности, признание российских сертификатов на лекарства, нефтегазовое оборудование, гармонизацию стандартов качества продукции, включая стандарты халяль. Москва выразила готовность развивать новые независимые транспортные коридоры, в том числе и задействуя потенциал Северного морского пути.

— Самое важное, мы видим в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего. Поэтому призываю бизнес обеих сторон к амбициозным долгосрочным проектам, чтобы национальные экономики развивались, а люди в наших странах видели реальные изменения к лучшему, — резюмировал глава МЭР.



1 / 30 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов