Россия хочет выйти на онлайн-рынки АСЕАН и заключить долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов
На открытии Делового форума в рамках саммита Россия — АСЕАН Москва выступила за расчеты в нацвалютах, а премьер Малайзии снова процитировал Тукая
Юго-Восточная Азия хочет развивать сотрудничество в области энергетики и продовольственной безопасности — Москва приветствует эту инициативу, сообщили сегодня в Казани в ходе открытия Делового форума в рамках саммита Россия — АСЕАН. Нашей стране интересно сотрудничество в сфере современных технологий. Уже сейчас объем цифрового рынка стран-участниц ассоциации превышает $350 млрд. Подробнее — в материале «Реального времени».
Премьер Малайзии процитировал Тукая
Торговля России и стран АСЕАН на данный момент превышает $17 млрд — результаты пока скромные, но свидетельствующие о большом потенциале для развития, сообщил генеральный секретарь ассоциации Као Кимхорн. В перспективы верит и Москва — по ее данным, товарооборот составил $21 млрд. На открытии зачитали обращение президента России Владимира Путина — он подчеркнул, что уже создан хороший задел на будущее.
— Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них — активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики, — сказал он.
На развитие сотрудничества нацелен и Татарстан. Раис республики Рустам Минниханов сегодня утром лично встречал представителей АСЕАН в аэропорту и уже провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном.
— Мы последовательно наращиваем торгово-экономические контакты [со странами АСЕАН], развиваем взаимодействие в сфере промышленности, исламских финансов, цифровых технологий, образования, науки и подготовки кадров. Наши предприятия заинтересованы в расширении кооперационных связей, реализации совместных проектов и выходе на новые рынки, — подчеркнул на открытии премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отдал должное развитию республики премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. «Отношения с Татарстаном развиваются, потому что [появляются] новые сферы: энергетическая безопасность, кибербезопасность, сельское хозяйство, цифровые технологии, научные исследования, сотрудничество с университетами. Существует так много областей, которые нам необходимо расширять», — сказал он.
В своем выступлении Анвар Ибрагим даже (снова) процитировал Габдуллу Тукая, назвав его «замечательным поэтом»: «Он (Тукай, — прим. ред.) сказал: «Только в служении народу я обретаю истинное счастье».
По словам Ибрагима, необходима большая включенность бизнес-сообщества и частного сектора. К слову, на саммите есть заинтересованные в выходе на наш рынок представители компаний. В их числе — CEO вьетнамского производителя чая и кофе Phuong Nam Фуонг Тран.
Москва хочет заключить долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов
Генсек АСЕАН Као Кимхорн подчеркнул: сейчас ассоциация активно развивает экономическую устойчивость. Но она определяется не только темпами роста, но и безопасностью в разных отраслях. Здесь Азия и надеется на сотрудничество с Россией. В первую очередь интерес ожидаемо вызывают поставки энергоресурсов.
— Наши потребности в энергетике продолжают расти, необходимо иметь очень развитую и разнообразную цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в производстве электроэнергии, добыче энергоресурсов. Это могло бы быть важным вкладом в развитие энергетической сети стран АСЕАН, что создаст платформу для инвестиций, — заявил генсек ассоциации.
Запрос организации обширный: это и поставки сжиженного природного газа (СПГ), и строительство новых энергосетей, и модернизация существующих, и сотрудничество в повышении энергоэффективности.
В частности, о заинтересованности в российском голубом топливе заговорил председатель правительства Таиланда Анутин Чарнвиракул.
— Россия — это страна, у которой есть самые большие запасы природного газа, в то время как Таиланд — крупнейший производитель продуктов питания. Мы могли бы с экономической точки зрения друг другу помочь, — заявил он.
Россия в свою очередь предложила конкретные шаги по усилению сотрудничества. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в первом квартале этого года, несмотря на кризис в Ормузском проливе, Москва нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%. Теперь перспективу она видит в заключении долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей, совместное развитие инфраструктуры по их хранению и дистрибуции.
— Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам из АСЕАН в долгосрочной перспективе, — заверил Решетников.
Еще один приоритет АСЕАН — наращивание продовольственной безопасности. В 2025 году на встрече министров сельского хозяйства объединения было официально признано, что около 14% населения Юго-Восточной Азии сталкивается с нехваткой продовольствия, а порядка 228 млн человек не могут позволить себе здоровый рацион питания. Об этом сообщили в профильной структуре ООН.
— И здесь у России очень сильные позиции: в сельскохозяйственном производстве, производстве удобрений. Растет в том числе отрасль переработки продуктов питания. Это будет создавать новые коммерческие возможности. Мы считаем, что сейчас говорим о рынке, который будет превышать 6 трлн долларов к 2050 году, — заявил сегодня генсек.
«Мы видим в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего»
По словам Као Кимхорна, организация стремится и к развитию отношений с Россией на цифровых рынках. Азии здесь есть что предложить: объем цифрового рынка стран-участниц ассоциации превышает $350 млрд и растет ежегодно. Как заверил Решетников, российский бизнес готов к выходу на рынки электронной торговли объединения.
— Электронное таможенное оформление, развитие безбумажной торговли — это то, куда стоит двигаться. Далее нужны надежные каналы расчетов для бизнеса. Развитие расчетов в национальных валютах — это необходимый и важный шаг, не только для развития отношений России и АСЕАН, но и в целом для повышения устойчивости и безопасности расчетной системы каждой страны, — считает он.
Также Россия нацелена на снятие нетарифных барьеров — в частности, признание российских сертификатов на лекарства, нефтегазовое оборудование, гармонизацию стандартов качества продукции, включая стандарты халяль. Москва выразила готовность развивать новые независимые транспортные коридоры, в том числе и задействуя потенциал Северного морского пути.
— Самое важное, мы видим в странах АСЕАН не просто партнеров, а надежных союзников в создании стабильного будущего. Поэтому призываю бизнес обеих сторон к амбициозным долгосрочным проектам, чтобы национальные экономики развивались, а люди в наших странах видели реальные изменения к лучшему, — резюмировал глава МЭР.
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