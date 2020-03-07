Глава администрации Кировского и Московского районов показал, как борется с лужами

Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского районов Казани, выложил у себя в «Инстаграме» несколько постов о борьбе с лужами в районе. На фото видно, что в некоторых местах лужи занимают немалые площади — их приходится откачивать насосами.

Так, лужи залили почти все пространство перед Северным вокзалом.

— Высокие для марта месяца температуры привели к стремительному таянию снега и, как следствие, подтоплениям. Вода скапливается в низинах по причине отсутствия ливневой канализации на некоторых участках, как, например, на ул. Воровского или же во всем поселке Юдино, — написал Миронов.

Он также призвал жителей сообщать в администрацию района о подобных лужах — сотрудники будут выезжать на места и откачивать воду.