Казани отводится роль тихой гавани для дружественных контактов с лидерами АСЕАН

Подписанные меморандумы могут оказаться формальностью, зато прочные личные связи способны изменить ход событий, считают политологи

Фото: Динар Фатыхов

Саммит Россия — АСЕАН в Казани открывается в момент нарастания эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. «У России есть возможность добиться максимума от перезагрузки отношений с Юго-Восточной Азией», — заявил политолог Константин Калачев. ВВП членов АСЕАН по паритету покупательной способности в 2025 году составил свыше $13 трлн, что не уступает рынкам Старого Света, при этом они оставляют странам-партнерам право на суверенитет. «Казань может обеспечить атмосферу неформального общения с влиятельными лицами стран АСЕАН, которые могут развернуть развитие событий», — надеется востоковед Каринэ Геворгян. Подробнее — в материале «Реального времени».

АСЕАН отказалась следовать политике изоляции России

Казань принимает юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления торгово-экономических отношений со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Приглашения получили лидеры всех 11 стран — членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор), а также генеральный секретарь АСЕАН.

На повестке форума — тема эволюции отношений России со странами Юго-Восточной Азии. «Сегодня АСЕАН является значимым дипломатическим партнером для России, прежде всего благодаря заинтересованности объединения в эволюционной трансформации системы международных отношений», — говорится в докладе Российского совета по международным делам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ассоциация и большинство ее членов с благожелательным нейтралитетом относятся к идеям формирования альтернативы западному миру. Несмотря на давление со стороны США и Запада, АСЕАН-центричные институты отказались следовать политике изоляции России, — подчеркивается в нем.

Свое участие подтвердил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, под чье председательство перешла АСЕАН в этом году (оно меняется каждый год, — прим. ред.). Подтвердили готовность власти Вьетнама, эта страна исторически является опорой российского присутствия в Юго-Восточной Азии. Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг, назначенный в апреле этого года, прилетел в Казань одним из первых, а следом — премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Индонезии Сугиано.



Премьер Малайзии слушает «Матушку» и читает Тукая

В тот же день в аэропорту Казани встречали премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, ставшего за последнее время поклонником национальной культуры РФ. Год назад на пленарном заседании форума «Россия — Исламский мир» он прочитал стихотворение Габдуллы Тукая на татарском языке, став медийной личностью. На этот раз перед вылетом в Казань он разместил в соцсети кадры посадки в самолет под песню «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой. «Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите АСЕАН — Россия», — написал Ибрагим.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Власти Камбоджи и Сингапура подтвердили приезд премьер-министров. Также в Казань прибыл генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн. В качестве специальных гостей ожидаются президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Всего в саммите примут участие около 4 тысяч делегатов.

Казанская декларация, Комплексный план действий до 2030 года и совместные заявления по энергетике и культуре

Президент Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях на саммите Россия — АСЕАН в Казани, сообщил на брифинге помощник главы Юрий Ушаков.

— В среду и четверг, то есть 17—18 июня, в Казани наш президент примет участие в юбилейном саммите Российская Федерация — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, — сообщил он и добавил, что Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.

По его словам, участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По итогам саммита ожидается принятие Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства на 2026—2030 годы и совместных заявлений по энергетике и культуре, сообщил Юрий Ушаков.

Вечером Владимир Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций. Он пройдет в новом здании театра имени Галиаскара Камала.

АСЕАН объединяет страны с монархией и социализмом, и это не пугает

В чем может быть практический интерес России в переформатировании сотрудничества с Юго-Восточной Азией? «Наиболее важной представляется логистика, что позволит наладить устойчивые логистические пути, — рассказал политолог Константин Калачев. — Можно ожидать открытия надежных рынков сбыта традиционной продукции и найти новых партнеров, которые помогут решить проблемы, возникшие из-за действия санкций», — уверен он.

Политически эти страны сильно отличаются друг от друга. Вьетнам остается верным социалистическому строю, Таиланд — монархии, а в Индонезии коммунистическая партия находится под запретом, в стране развивается капиталистический строй. «Условно говоря, государства АСЕАН по своему политическому устройству принципиально очень разные. Но у них у всех есть общие экономические интересы. У России есть возможность добиться максимума от перезагрузки отношений с Юго-Восточной Азией, если выстроить взаимовыгодное экономическое партнерство с АСЕАН», — считает Калачев.

Сегодня в странах АСЕАН проживает 684,1 млн человек — это 3-е место в мире по численности населения. Совокупный ВВП стран — $3,9 трлн, или 5-е место в мире, внешнеторговый товарооборот оценивается в $3,8 трлн. «Мы часто недооцениваем потенциал этих стран. В технологическом развитии Индонезия, Таиланд опережают многие из самых динамично развивающихся экономик в мире», — по мнению Калачева, стоит ожидать расширения торгово-экономического сотрудничества в области машиностроения, IT-сферы и сельского хозяйства.



Индонезия входит в число стран АСЕАН с наибольшим ВВП среди ее членов. В 2022 году на это государство приходилось около 36,4% совокупного ВВП стран АСЕАН — примерно $1,3 трлн. На втором месте по объему ВВП в 2022 году находился Таиланд (13,7%), затем шли Сингапур (12,9%), Вьетнам (11,3%), Малайзия и Филиппины (по 11,2% каждая).

Индонезия считается основной экономикой АСЕАН благодаря значительным ресурсам, включая запасы никеля, бокситов, меди и железистого песка.

Что касается расчетов, то в этих странах наиболее устойчивые национальные валюты. К примеру, курс тайского бата или филиппинского песо не менялся несколько лет. «Думаю, что вопрос расчетов — это технический вопрос. Самое главное, есть ли рынки сбыта для российской продукции, кроме зерна, углеводородов и минеральных удобрений», — указал эксперт.

— Нынешний саммит Россия — АСЕАН собирается в момент нарастания эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, но Казань может обеспечить атмосферу неформального общения с влиятельными лицами стран АСЕАН, которые могут развернуть развитие событий, — высказала надежду востоковед Каринэ Геворгян.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Казани очень доброжелательная во всех отношениях атмосфера. Это я почувствовала, когда участвовала в форуме «Россия — Исламский мир». Мне кажется, и сейчас здесь будет складываться то, что называется «личные контакты». Причем личные и доверительные. И вот в этом я вижу большую пользу в сегодняшних турбулентных условиях, — поделилась мнением политолог. — Мы не знаем, возобновится ли война на Ближнем Востоке, что произойдет вокруг Тайваня. Эти процессы остановить невозможно. Но если в Казани сложатся хорошие личные, доверительные отношения, то появится шанс изменить ход событий.



Как полагает Каринэ Геворгян, подписанные меморандумы и резолюции могут оказаться формальностью, но прочные личные связи способны по-настоящему изменить ситуацию.