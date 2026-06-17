Источник: «Макс» частично решил проблему с уведомлениями на iOS

Теперь пользователи могут получать уведомления через браузеры на мобильных устройствах

Фото: Динар Фатыхов

«Макс» частично решил проблему с уведомлениями на iOS для своих пользователей на iPhone. Об этом сообщает ТАСС.

Источник утверждает, что у мессенджера появилась версия для браузеров мобильных устройств, где уведомления высвечиваются в стабильном режиме.

Уведомления на iOS будут работать в заявленном режиме, если в браузере Safari нажать на три точки в нижней части экрана, далее выбрать опции «Поделиться», «Показать больше» и «Добавить на экран «Домой». После последующей авторизации в «Максе» нужно выбрать во всплывающем окне возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Напомним, в начале июня «Макс» удалили из App Store. После этого у пользователей перестали приходить уведомления мессенджера на iPhone. Хотя сами сообщения доставлялись в прежнем режиме.

Зульфат Шафигуллин