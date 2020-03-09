На первых торгах после провала сделки ОПЕК рухнула стоимость нефти

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На торгах на бирже ICE в понедельник стоимость барреля нефти Brent упала сразу на 30%, до $31,02. Позже стоимость барреля поднялась до $34.

Таким образом, падением составило 25-30%. Как отмечает The Bell, это наиболее резкое падение со времен операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Падение обусловлено провалом сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. Напомним, что от сделки отказалась России, позже стало известно о намерении Саудовской Аравии еще больше нарастить добычу и сделать скидки на нефть, чтобы сбить цену и вернуть Россию за стол переговоров.