Премьер-министр Малайзии объяснил, почему процитировал Тукая на саммите в Казани

По его словам, культура, литература и поэзия помогают лучше понимать друг друга и способствуют укреплению международных отношений

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал о своем интересе к русской культуре и объяснил, почему использовал цитаты татарского поэта Габдуллы Тукая во время выступления на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Как передает издание The Star, глава малайзийского правительства отметил, что большое значение придает культурному обмену между странами. По его словам, культура, литература и поэзия помогают лучше понимать друг друга и способствуют укреплению международных отношений наряду с экономическим и технологическим сотрудничеством.

Во время беседы Анвар Ибрагим также рассказал, что ему нравится российская музыка. Он признался, что часто слушает популярные российские песни, которые нравятся и его детям. При этом премьер отметил, что лучше запоминает не названия композиций, а их мелодии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава правительства Малайзии подчеркнул, что особенно ценит русскую литературу. По его словам, большой интерес у него вызывают произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Бориса Пастернака, многие из которых переведены на малайский язык.

Ранее Анвар Ибрагим начал свое выступление на форуме со стихотворения известного татарского поэта Габдуллы Тукая.

Как прошло открытие саммита Россия — АСЕАН — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова