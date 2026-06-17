Премьер-министр Малайзии объяснил, почему процитировал Тукая на саммите в Казани
По его словам, культура, литература и поэзия помогают лучше понимать друг друга и способствуют укреплению международных отношений
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал о своем интересе к русской культуре и объяснил, почему использовал цитаты татарского поэта Габдуллы Тукая во время выступления на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
Как передает издание The Star, глава малайзийского правительства отметил, что большое значение придает культурному обмену между странами. По его словам, культура, литература и поэзия помогают лучше понимать друг друга и способствуют укреплению международных отношений наряду с экономическим и технологическим сотрудничеством.
Во время беседы Анвар Ибрагим также рассказал, что ему нравится российская музыка. Он признался, что часто слушает популярные российские песни, которые нравятся и его детям. При этом премьер отметил, что лучше запоминает не названия композиций, а их мелодии.
Глава правительства Малайзии подчеркнул, что особенно ценит русскую литературу. По его словам, большой интерес у него вызывают произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Бориса Пастернака, многие из которых переведены на малайский язык.
Ранее Анвар Ибрагим начал свое выступление на форуме со стихотворения известного татарского поэта Габдуллы Тукая.
Как прошло открытие саммита Россия — АСЕАН — в материале «Реального времени».
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