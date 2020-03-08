За сутки в России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все три заболевших прибыли из Китая.

В больницы попали жители Калининградской, Московской и Белгородской областей, передает ТАСС.

«За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области», — рассказали в штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Напомним, сегодня в Казани официально выписали 8 пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. Среди них были трое зараженных коронавирусом.