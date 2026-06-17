Около 2,8 миллиона россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что российских туристов привлекает не только тропический климат этих стран
Около 2,8 миллиона россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году. Такие данные на деловом форуме саммита Россия — АСЕАН в Казани озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, россиян привлекает не только тропический климат этих стран, но также и богатый культурный мир.
— Россияне активно путешествуют по странам АСЕАН. В прошлом году данный регион посетили 2 миллиона жителей России. Правда, статистика здесь расходится, по данным стран АСЕАН, побывали 2,8 миллиона россиян, — сказал Решетников.
Также глава Минэкономразвития РФ пригласил жителей стран АСЕАН активнее путешествовать по России. Для этого российская сторона готова работать над упрощением визовых режимов и развитием авиасообщения.
Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН.
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