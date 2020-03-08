«Рубин» уступил «Крыльям Советов» в первом домашнем матче при Слуцком

«Рубин» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги уступили самарским «Крыльям Советов» (0:1).

Первый тайм встречи запомнился двумя решениями арбитра с использованием видеоповторов ВАР. Вначале судьи просматривали момент с возможным пенальти в ворота «Рубина», зафиксировав в итоге офсайд у игрока гостей. Чуть позже защитник казанцев Сантос открыл счет, но арбитр отменил взятие ворот из-за вне игры.

После этого «Крылья» смогли организовать контрвыпад, который привел к голу Поповича, перебросивший вратаря «Рубина» Дюпина. В концовке первого тайма был удален Кварацхелия и хозяева остались в меньшинстве.

Во втором тайме, на 80-й минуте игры красную карточку заработал Зиньковский и сравнял составы команд. Казанцы попытались воспользоваться удалением у гостей, но финальный навал оказался неудачным. В итоге, самарцы удержали свое преимущество и довели дело до победы.

После этой игры в активе «Рубина» осталось 20 очков, а «Крылья», набрав 22 балла ушли из зоны прямого вылета из РПЛ.