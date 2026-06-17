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Ракетную опасность в Ульяновской области отменили спустя 20 минут

11:40, 17.06.2026

Глава региона Алексей Русских объявил о снятии режима «Ракетная опасность»

Ракетную опасность в Ульяновской области отменили спустя 20 минут. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

— Снят режим «Ракетная опасность» на территории Ульяновской области, — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Напомним, Ульяновская область является соседним регионом Республики Татарстан.

Зульфат Шафигуллин

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