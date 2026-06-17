Султан Брунея — Путину: рад оказаться в красивом городе Казани

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН

Султан Брунея Хассанал Болкиах впервые посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН и высоко оценил столицу Татарстана. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях международного форума.

Султан поблагодарил российскую сторону за организацию саммита, посвященного 35-летию отношений России и АСЕАН, а также за теплый прием, оказанный ему и членам делегации. Он отметил, что рад впервые побывать в Казани, и назвал город красивым. Хассанал Болкиах подчеркнул, что вместе с лидерами стран АСЕАН примет участие в мероприятиях саммита, и выразил уверенность в его успешном проведении.

— С моего предыдущего визита в Россию прошло более десяти лет, и я все еще тепло вспоминаю этот визит в вашу страну. Я очень рад вновь оказаться в России, в красивом городе Казани впервые, — заявил султан Брунея.

На встрече с султаном Владимир Путин предложил создать межправительственную комиссию России и Брунея по энергетике. Товарооборот между странами приблизился к миллиарду долларов.

Наталья Жирнова