О «блатных» операциях в РКОД Татарстана заявили 5 пациентов: завотделения взяли за взятки за миллион

По версии экономической полиции МВД и СК, за обход очереди на вмешательство нуждающиеся отдавали до 300 тысяч рублей

В казанском изоляторе временного содержания провел минувшую ночь заведующий отделением урологии республиканского клинического онкодиспансера Марат Насруллаев. Его заподозрили в получении взяток от пациентов на общую сумму 1 млн 350 тысяч рублей, но сам медик вину отрицает, отмечают источники «Реального времени».

Дело против Насруллаева возбудили 15 июня во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. В тот же день после обысков нерядовой борец с онкологией был задержан и после допроса доставлен в суд — для избрания меры пресечения.

Как отмечает один из источников «Реального времени», суд при рассмотрении ходатайства в понедельник пришел к выводу: представленных материалов недостаточно. Срок задержания Насруллаева продлили на двое суток, которые истекают сегодня во второй половине дня.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Примечательно, что возбуждению дела против завотделения урологии предшествовала тщательная проверка со стороны сотрудников экономической полиции. Им удалось накопать информацию о том, что ряд пациентов-очередников смогли ускорить проведение долгожданной операции по удалению опухоли не вполне законным путем — за мзду. В уголовном деле фигурирует период в два года.

По версии силовиков, в период с февраля 2023-го по март 2025-го в интересах пятерых онкобольных заведующему отделением РКОД передавались (перечислялись) суммы от 150 до 300 тысяч рублей — всего на 1 млн 350 тысяч рублей. Кроме ускорения, «блатные» очередники могли рассчитывать на большее внимание к своему здоровью — в части обследований, назначения препаратов и всего медицинского арсенала, используемого во время хирургического вмешательства.

В пресс-службе Следкома по Татарстану комментировать данные об уголовном преследовании Насруллаева сегодня не стали.

Ранее главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала» Ильгиз Хидиятов был уволен с должности в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Татарстана по представлению прокурора РТ Альберта Суяргулова.

Представление прокурора, датированное 12 января, было основано на результатах надзорных мероприятий, выявивших ряд серьезных нарушений. Как установлено, Хидиятов предоставлял недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, он не принял мер по предотвращению конфликта интересов при заключении государственных контрактов с организациями, имеющими с ним аффилированную связь.