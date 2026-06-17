Владимир Путин: Казань олицетворяет культурное многообразие страны

Президент России подчеркнул, что город сегодня является современным, динамично развивающимся и открытым миру мегаполисом

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме для участников саммита Россия — АСЕАН в Казани отметил, что город является одним из красивых и древних центров страны, который отражает культурное и профессиональное многообразие России, а также ее историческое и духовное наследие.

Глава государства подчеркнул, что Казань сегодня является современным, динамично развивающимся и открытым миру мегаполисом.

— Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями, — обратился Путин к участникам саммита.

АСЕАН объединяет 11 государств региона Юго-Восточной Азии, в том числе Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.

Наталья Жирнова