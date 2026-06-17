Владимир Путин: Казань олицетворяет культурное многообразие страны
Президент России подчеркнул, что город сегодня является современным, динамично развивающимся и открытым миру мегаполисом
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме для участников саммита Россия — АСЕАН в Казани отметил, что город является одним из красивых и древних центров страны, который отражает культурное и профессиональное многообразие России, а также ее историческое и духовное наследие.
Глава государства подчеркнул, что Казань сегодня является современным, динамично развивающимся и открытым миру мегаполисом.
— Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями, — обратился Путин к участникам саммита.
АСЕАН объединяет 11 государств региона Юго-Восточной Азии, в том числе Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17—19 июня.
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