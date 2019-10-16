Главное к утру: самая красивая женщина мира, переход на «Кольце» в Казани и продажа госномеров

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 октября.

Британский пластический хирург назвал самую красивую женщину мира. По его мнению, наиболее близка к идеалу 23-летняя модель Белла Хадид. Врач считает, что ее внешность наиболее полно соответствует стандартам «золотого сечения».



В Казани планируется ликвидировать подземный переход на площади Тукая. Это предусмотрено проектом реконструкции ТРЦ «Кольцо». Вместо подземного будет создан наземный переход на этом участке.



В МВД предложили продавать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Согласно идее, пользователи смогут выбирать и покупать любые свободные номера.



Госдума приняла постановления, регулирующие деятельность депутатов. Согласно документам, народные избранники могут лишиться мандатов за ряд нарушений. Среди нарушений указаны неверные сведения о доходах, бездействие при конфликте интересов и разглашение служебной информации.



Россия выразила готовность поставлять халяльное мясо в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом во время своего визита в страну заявил президент РФ Владимир Путин.



Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового заместителя полномочного представителя республики при президенте РФ. Им стал член мотоклуба «Ночные волки» Александр Бутенко, работавший с Хабировым еще в Красногорске.

