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Главное к утру: самая красивая женщина мира, переход на «Кольце» в Казани и продажа госномеров

07:30, 16.10.2019 3
Главное к утру: самая красивая женщина мира, переход на «Кольце» в Казани и продажа госномеров
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 октября.

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Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    На пл.Тукая ведь мало пробок, еще надо подземный переход убрать, вообще транспорт встанет, да и армия сбитых пешеходов резко пополнится!
    Похоже все предложения по реконструкции города создают и принимают люди, которые очень давно не передвигались пешком или на обычном транспорте.
    Далеки вы от народа, господа чиновники!
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    Анонимно 16 окт
    Урбанисты вот наоборот очень ругают подземные переходы
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    Анонимно 16 окт
    похоже вы далеки от народа, если верите что подземные переходы это благо для людей
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