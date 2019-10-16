Депутатов будут лишать должностей за нарушения

Госдума приняла вчера ряд постановлений, регулирующих порядок принятия решений о применении к депутатам мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей.

Согласно им, нарушением теперь будет считаться непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации. Также парламентарий может быть наказан за предоставление недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщает пресс-служба парламента.

«Если нарушение совершено впервые — депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности в комитете или во фракции. И эта информация будет размещена на официальном сайте ГД и в «Парламентской газете», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок.