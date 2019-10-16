На площади Тукая в Казани ликвидируют подземный переход

В ходе реконструкции ТРЦ «Кольцо» подземный пешеходный переход на площади Тукая в центре Казани ликвидируют, а вместо него создадут наземный. Этот шаг предусмотрен проектом реконструкции, который выбрали по итогам конкурса торговый центр и управление архитектуры и градостроительства Казани.

Как сообщается на сайте компании, улицу Пушкина планируется сузить, а автобусные карманы для упрощения высадки и посадки пассажиров из общественного транспорта убрать, пишет «Коммерсант».

Разработчиком концепции реконструкции ТЦ является московская компания Heads Group. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».