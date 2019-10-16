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На площади Тукая в Казани ликвидируют подземный переход

04:53, 16.10.2019 22
На площади Тукая в Казани ликвидируют подземный переход
Фото: ru.wikipedia.org/ Kazaneer

В ходе реконструкции ТРЦ «Кольцо» подземный пешеходный переход на площади Тукая в центре Казани ликвидируют, а вместо него создадут наземный. Этот шаг предусмотрен проектом реконструкции, который выбрали по итогам конкурса торговый центр и управление архитектуры и градостроительства Казани.

Как сообщается на сайте компании, улицу Пушкина планируется сузить, а автобусные карманы для упрощения высадки и посадки пассажиров из общественного транспорта убрать, пишет «Коммерсант».

Разработчиком концепции реконструкции ТЦ является московская компания Heads Group. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктураБизнес Татарстан
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комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Стоит ли того? Сам по себе этот переход - место уже исторической памяти многих поколений казанцев. Не могу представить центр без этого подземного перехода - такого уютного, родного. Почему все эти реконструкции режут по- живому всегда? Что москвичам наша память -им бы только деньги срубить, а там трава не расти.
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  • Анонимно 16 окт
    Не вводите в заблуждение, никто не собирается ликвидировать подземный переход. Он удобен для входа в метро с любой стороны перекрестка и распределяет потоки пассажиров.
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  • Анонимно 16 окт
    Что за чушь ? Кому он может мешать ?
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    Анонимно 16 окт
    тем кому принадлежит трк и 70 процентов экономики татарии
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  • Анонимно 16 окт
    с ума сошли что ли??? делать ничего властям Казани. Все удобно , выходы на все напраавления. и патом ждать в любую погоду когда зогориться сфетофор для пешеходв. летом вся улица в лужах. надо оставить все как есть. просто надо отремонтировать шикарно подземный переход и убрать все ларьки.
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    Анонимно 16 окт
    07:28. Можно с ума сойти читая Ваше сообщение с таким количеством ошибок
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  • Анонимно 16 окт
    кому-то захотелось реконструкции - не думаю, что авторы идеи - Хайруллины... скорее кто-то их архитекторов заставляет... остановитесь и не глупите.
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  • Анонимно 16 окт
    Что за бред? То есть чтобы попасть в метро со стороны Баумана нужно будет подниматься через наземный переход, а потом спускаться? Кто лоббирует античеловечные решения? Кому мешает переход и автобусные карманы?
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  • Анонимно 16 окт
    Почему не спросили жителей столицы о таких серьезных перестройках в центре? И почему решают этот вопрос москвичи? Любое наземное сооружение в центре Площади испортит обзор и вид окружающих строений. Если деньги девать некуда, то единственное- поставили бы эскалаторы вместо крутых лестниц спуска и подъема! Много раз был свидетелем, как пожилые люди поднимались на четвереньках.
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  • Анонимно 16 окт
    А то там в час пик пробки короткие...
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  • Анонимно 16 окт
    Оставьте подземный переход! Надземный - это просто вредительство! И людям будет плохо, и вид будет гораздо хуже. Не надо такие дурные проекты принимать!
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  • Анонимно 16 окт
    Маразм. Куда смотрит ГБУ "Безопасность дорожного движения"? Ужас! Возвращаемся в прошлое? Снова пробки и погибшие под колесами пешеходы? Подземный пешеходный переход - самый безопасный вид пешеходных переходов. Как такое возможно в 21 веке???
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  • Анонимно 16 окт
    Просто кто-то хочет заработать денег. Можно просто уже имеющийся переход отремонтировать, но нет надо все усложнить и сделать максимально неудобным
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  • Анонимно 16 окт
    Похоже комментаторы не видят разницы между наЗемным и наДземным переходом.
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    Анонимно 16 окт
    Оба варианта - и наЗемный, и наДземный - для пешеходов хуже ныне существующего, - поэтому в данном случае разницы можно и не видеть.
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    Анонимно 16 окт
    золотые слова! но разница, к сожалению, есть, так как наземный - самый небезопасный переход, где пешеход может легко попасть под колеса пьяного водителя или тех водителей, для которых сигнал светофора ничего не значит. А надземный переход - это просто дешевый вариант подземного перехода.
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    Анонимно 17 окт
    где же дешёвый конструкции из металла всё равно за наш с вами счёт делать будут, дешевле существующий оставить!
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  • Анонимно 16 окт
    Такие проекты никогда ничего хорошего для народа не приносят.
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  • Анонимно 16 окт
    Кому только в голову прилетела эта дурная мысль?
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  • Анонимно 16 окт
    Все комментаторы прекрасно видят разницу. Надземный делают высотой выше 5 метров, чтобы обеспечить габарит. И многие пожилые люди или молодые будут перебегать через дорогу. У подземного подъем и спуск меньше
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  • Анонимно 16 окт
    Ломать не строить? Чтобы попасть в метро с Баумана, нужно будет перейти через наземный переход, а потом спуститься вниз. Создавая неудобства пассажирам, не надейтесь увеличить пассажиропоток в метро и его окупаемость.
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  • Анонимно 16 окт
    Самое глупое решение. Оставьте как есть. не трогайте!
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