Заместителем полпреда Башкирии станет «Ночной волк»

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Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Александра Бутенко заместителем полномочного представителя республики при президенте РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Об Александре Бутенко известно, что он является соучредителем фонда поддержки патриотических сил мотоклуба «Ночные волки». С 2014 года он возглавлял в подмосковном Красногорске управление по безопасности и защите населения, позднее стал заместителем главы администрации по безопасности и защите населения.

Напомним, сам Хабиров до назначения врио главы Башкирии возглавлял администрацию города Красногорска. И впоследствии, уже на должности главы РБ, привлекал в свою команду для работы в республике выходцев из Подмосковья.