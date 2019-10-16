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Названа самая красивая женщина мира

05:22, 16.10.2019 3
Названа самая красивая женщина мира
Фото: instagram.com/bellahadid

Врач центра косметической и пластической хирургии из Лондона доктор Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых звезд шоу бизнеса. Первой красавицей мира стала американская супермодель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид.

Для своего исследования врач соотнес внешность модели с правилом золотого сечения, выведенного еще древними греками. Выяснилось, что черты лица девушки близки к совершенству на 94,35%, пишет газета The Sun.

Второй в списке самых красивых женщин в мире оказалась Бейонсе — поп-дива соответствует идеалу на 92,44%.

Третьей в рейтинге стала Эмбер Херд с результатом 91,85%. За ней идут Ариана Гранде (ее черты лица идеально симметричны на 91,81%) и Тейлор Свифт (91,64%).

Ранее самыми красивыми женщинами в мире американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признал русских женщин.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Куда катиться мир.У золотого сечения уши в раскорячку.
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    Анонимно 16 окт
    Уши в сечение не входят.
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  • Анонимно 16 окт
    Симетрия не делает красивой, а только способствует. И мордашка - далеко не главное
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