Названа самая красивая женщина мира
Врач центра косметической и пластической хирургии из Лондона доктор Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых звезд шоу бизнеса. Первой красавицей мира стала американская супермодель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид.
Для своего исследования врач соотнес внешность модели с правилом золотого сечения, выведенного еще древними греками. Выяснилось, что черты лица девушки близки к совершенству на 94,35%, пишет газета The Sun.
Второй в списке самых красивых женщин в мире оказалась Бейонсе — поп-дива соответствует идеалу на 92,44%.
Третьей в рейтинге стала Эмбер Херд с результатом 91,85%. За ней идут Ариана Гранде (ее черты лица идеально симметричны на 91,81%) и Тейлор Свифт (91,64%).
Ранее самыми красивыми женщинами в мире американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признал русских женщин.Общество
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