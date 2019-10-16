Названа самая красивая женщина мира

Врач центра косметической и пластической хирургии из Лондона доктор Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых звезд шоу бизнеса. Первой красавицей мира стала американская супермодель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид.

Для своего исследования врач соотнес внешность модели с правилом золотого сечения, выведенного еще древними греками. Выяснилось, что черты лица девушки близки к совершенству на 94,35%, пишет газета The Sun.

Второй в списке самых красивых женщин в мире оказалась Бейонсе — поп-дива соответствует идеалу на 92,44%.

Третьей в рейтинге стала Эмбер Херд с результатом 91,85%. За ней идут Ариана Гранде (ее черты лица идеально симметричны на 91,81%) и Тейлор Свифт (91,64%).

Ранее самыми красивыми женщинами в мире американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признал русских женщин.