В МВД предложили начать продавать «красивые» автономера на портале госуслуг

МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через портал госуслуг.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]», — передает ТАСС слова начальника управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Романа Мишурова.

Кроме того, по его словам, на сайте госуслуг пользователи смогут выбрать «красивые» номера с повторяющимися цифрами и буквами, а также любые другие свободные номера.

Идею Минэкономразвития с приобретением номеров на аукционах, Мишуров не поддержал. По его словам, в МВД сомневаются в эффективности проведения процедур через аукцион, который будет занимать порядка 30 дней.

Ранее стало известно, что с 1 января 2020 года в силу вступит федеральный закон, согласно которому автодилеры сами смогут регистрировать новые машины. Благодаря этому автомобиль из салона будет выезжать с новыми номерами.

