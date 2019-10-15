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Россия может обеспечить Эмираты халяльным мясом и зерновыми

19:56, 15.10.2019
Россия может обеспечить Эмираты халяльным мясом и зерновыми
Фото: kremlin.ru

Россия готова к сотрудничеству с ОАЭ в агропромышленной сфере и может обеспечить Эмираты такой продукцией, как зерновые и мясо, в том числе халяльное.

«Готовы к активизации взаимодействия в агропроме. Россия может обеспечить потребность рынка Объединенных Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах, имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых», — указано в стенограмме выступления Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Также президент России выразил надежду на то, что деловые круги двух стран будут и далее развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Путин заверил, что с российской стороны, государство будет оказывать всяческое взаимодействие.

Ранее сообщалось, что компания «Лаборатория космического питания» приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, в том числе это будет и халяльная пища.

ОбществоВластьПромышленностьАгропром
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