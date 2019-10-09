Итоги дня: домашний арест главного педагога Казани, Нобелевская премия за батарейки, задержание пособников террористов в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 октября.

Суд отправил экс-главу управления образования Казани Ильнара Хидиятова под домашний арест, вину во взятках он не признает. За сутки дело о предполагаемых взятках чиновника выросло до 1,5 млн рублей. Следователи считают — кроме как за металлодетекторы, откаты он получил и за поставки холодильников в детсады и школы, и ведут разработку еще трех схожих историй. Детали — в материале «Реального времени».

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей. Награда будет вручена Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино.

Сегодня в Казани находится гендиректор Euronews Майкл Питерс. В столице Татарстана руководитель главного информационного телеканала Европы переговорил с президентом республики Рустамом Миннихановым и провел еще ряд важных встреч. Чем европейцам интересен татарский край и как города-бренды соревнуются за внимание аудитории, Питерс рассказал в интервью «Реальному времени».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, в чем причина сбоев в работе сайтов госуслуг Татарстана и Госсовета. По его словам, сегодня, с 7.30 до 7.45, в дата-центре ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий. Это и привело к недоступности государственных информационных систем.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, был включен в список иностранных агентов.

ВЭБ.РФ намерен обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании акционерного общества «Аммоний» банкротом. Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

В Казани на рабочем месте был задержан руководитель группы управления транспорта и организации контроля перевозок ФГУП «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Его заподозрили в получении взяток за содействие в заключении договоров с поставщиками запчастей и автомобильных шин.

Также в Татарстане задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, данная деятельность осуществлялась на территории девяти регионов России.