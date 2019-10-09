В Татарстане задержали финансистов ИГИЛ

В Татарстане задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, данная деятельность осуществлялась на территории девяти регионов России.

«На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием Сети интернет и мессенджера Telegram финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», — передает ЦОС ФСБ.

Более 6 млн рублей было передано за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике. Деньги собирались под видом благотворительности.

В организацию было вовлечено более 100 сторонников Всемирного халифата. Среди них были участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, который спланировал Шамиль Басаев.

Организаторы сбора средств для террористов находились в Кабардино-Балкарии. Это брат и сестра. Работали они с 2015 года.

При проведении обысков в жилищах обнаружили и изъяли литературу, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.