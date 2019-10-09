ВЭБ.РФ собирается подать на банкротство татарстанского «Аммония»

Фото: Максим Платонов

ВЭБ.РФ намерен обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании акционерного общества «Аммоний» банкротом.

Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

В конце августа стало известно, что новым инвестором «Аммония» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот». ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору КАО «Азот» за $900 миллионов. Сделка закроется в этом году.

Ранее Троценко заявил, что «Аммоний» требует 12 млрд дополнительных вложений.