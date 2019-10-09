ВЭБ.РФ собирается подать на банкротство татарстанского «Аммония»
ВЭБ.РФ намерен обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании акционерного общества «Аммоний» банкротом.
Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.
В конце августа стало известно, что новым инвестором «Аммония» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот». ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору КАО «Азот» за $900 миллионов. Сделка закроется в этом году.
Ранее Троценко заявил, что «Аммоний» требует 12 млрд дополнительных вложений.
Справка
«Аммоний» заработал в 2015 году. Общая стоимость проекта, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд. Основную сумму — $1,8 млрд — предоставил ВЭБ. Из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения относительно заложенных в проект параметров завод работает с убытком и не может обслуживать долг. ВЭБ, крупнейший кредитор и владелец 22,8% акций предприятия, инициировал процесс привлечения инвестора в «Аммоний». Процесс был начат весной, организатором отбора выступил «Газпромбанк».
Выручка «Аммония» в первом полугодии 2019 года составила 10,2 млрд рублей.
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