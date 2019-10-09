Нобелевскую премию по химии присудили за создание литийионных батарей

Нобелевская премия по химии будет присуждена за разработку литийионных батарей. Награда будет присуждена Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино.

Как сообщает официальное представительство комитета премии в соцсетях, это легкие, но в то же время мощные и перезаряжаемые батареи используются везде, начиная от мобильных телефонов, заканчивая электроавтомобилями. Отмечается, что они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Сумма каждой из Нобелевских премий составляет девять миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

Вчера стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

