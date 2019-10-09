Новости технологий

02:36 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Министр информатизации и связи объяснил причину сбоев в работе республиканских сайтов

13:58, 09.10.2019
Министр информатизации и связи объяснил причину сбоев в работе республиканских сайтов
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, в чем причина сбоев в работе сайтов госуслуг Татарстана и Госсовета.

По его словам, сегодня, с 7.30 до 7.45, в дата-центре ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий. Это и привело к недоступности государственных информационных систем.

Однако к 9 часам утра получилось восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры и продолжить работу по восстановлению доступности информационных систем.

Как добавил Хайруллин, из-за этого инцидента была сформирована независимая техническая комиссия по расследованию причин случившегося и принятия в дальнейшем необходимых решений. Ситуация находится на личном контроле министра.

ТехнологииТелекоммуникацииПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров