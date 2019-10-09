Министр информатизации и связи объяснил причину сбоев в работе республиканских сайтов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, в чем причина сбоев в работе сайтов госуслуг Татарстана и Госсовета.

По его словам, сегодня, с 7.30 до 7.45, в дата-центре ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий. Это и привело к недоступности государственных информационных систем.

Однако к 9 часам утра получилось восстановить работоспособность сетевой инфраструктуры и продолжить работу по восстановлению доступности информационных систем.

Как добавил Хайруллин, из-за этого инцидента была сформирована независимая техническая комиссия по расследованию причин случившегося и принятия в дальнейшем необходимых решений. Ситуация находится на личном контроле министра.