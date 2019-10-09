В получении откатов подозревают управленца «Татарстан Почтасы»

Фото: "Реальное время"

В Казани на рабочем месте задержан руководитель группы управления транспорта и организации контроля перевозок ФГУП «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Его заподозрили в получении взяток за содействие в заключении договоров с поставщиками запчастей и автомобильных шин, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Как удалось выяснить, дело возбуждено в четвертом отделе Следкома по РТ. Пока в нем один эпизод с перечислением на банковскую карту 330 тысяч рублей — 10% от суммы контракта 2016 года, по версии силовиков. Если верить источникам, одним эпизодом следствие не ограничится. В системе «Почты России» фигурант отработал почти 10 лет.

Причастность к преступлению Галиханов не признает. Он задержан на 48 часов.

Ранее в Казани вынесли приговор экс-начальнику отдела информационных технологий Казанского логистического почтового центра ФГУП «Почта России» — за аферу с получением денег от поставщика контрафактных картриджей.

