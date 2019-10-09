Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, включен в список иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст России.

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на основании проверки.

В начале августа Следственный комитет возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей. Следователи сообщали, что лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, с января 2016 года по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», пишет RT.

Позже стало известно, что банковские счета Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального заблокированы.

