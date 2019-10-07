Главное за выходные: казанский полумарафон, допрос депутата от Башкирии, спасение бобра в Челнах

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 7 октября.

Республика Татарстан оказалась в пятерке регионов России, где больше всего тратят денег на образование. В 2018 году на эти цели было выделено 101,7 млн рублей.

Министерство финансов России в материалах к проекту бюджета на период 2020—2022 годов отмечает, что реальные доходы россиян в этом году продолжают падать из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на то, что уровень зарплаты продолжает повышаться.



МЧС РФ признало современные многоэтажки самыми безопасными с точки зрения пожарной безопасности. Как подчеркнули в ведомстве, безопасными в противопожарном плане являются современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей. Это связано с тем, что в новых многоэтажках стоят системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, есть незадымляемые лестничные клетки.

В Казани прошел большой фестиваль бега, объединивший участников Казанского полумарафона и «Кросса нации». На мероприятии были предусмотрены дистанции в 3, 10 и 21 километр. Кроме того, в рамках «Кросса нации — 2019» предусмотрели различные забеги развлекательного формата: к примеру, забег в тюбетейках и забег в ползунках на матах для малышей. В этом году на дистанции в 10 и 21 км Казанского полумарафона вышли около 3 тысяч человек.



Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России постепенно сокращается зимний период — то есть промежуток времени между периодами с устойчивыми отрицательными и устойчивыми положительными температурами. Он подчеркнул, что летние температуры тоже повышаются, но не так стремительно, как зимние.

Легендарный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер в эту пятницу выступил на Synergy Global Forum. Он рассказывал о собственном опыте в кино и общественной деятельности, а также о тех выводах, которые сделал на собственном опыте. «Реальное время» сделало подборку из пяти цитат популярного актера, а также рассказало подробнее о его выступлении и самом бизнес-форуме.

Служба безопасности Сбербанка обнаружила сотрудника, причастного к недавней утечке данных клиентов. Им оказался руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка 1991 года рождения. Этот сотрудник имел доступ к клиентским базам и пытался похитить информацию из них. Он уже дал признательные показания.

В паблике «Набережные Челны Онлайн» опубликовано анонимное видео с кадрами спасения бобра, который попал в установленный кем-то капкан. Неравнодушные челнинцы, рискуя быть покусанными, освободили незадачливого грызуна из капкана и отпустили на свободу.

В 2020 году Федерация профсоюзов РТ предложит и далее увеличивать минимальный размер зарплаты. Сейчас, в соответствии с соглашением, минимальный размер оплаты труда во внебюджетном секторе экономики составляет 12 тыс. рублей.

Казань заняла второе место в рейтинге самых культурных городов России. Исследование провел Финансовый университет при правительстве России. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность населения местной системой образования и состоянием городской культурной среды.

Также столица Татарстана вошла в список городов, где туристы чувствуют себя «как в Европе». 10% опрашиваемых респондентов считают, что Казань напоминает европейский город.

Не остались в стороне и Набережные Челны. Жители этого города вошли в рейтинг городов, где жители хотели бы получать больше денег, чем сейчас. Автоград оказался на втором месте по росту денежного «аппетита» в стране. Оказалось, что челнинцы хотели бы получать на 9 тыс. рублей больше, чем сейчас. В татарстанском городе уступили только жителям Ижевска, их бы порадовала надбавка в 10 тыс. рублей.

В Татарстане на трассе в результате столкновения двух легковых машин «КИА» погиб шестилетний ребенок. Авария произошла на 9-м км дороги Ромашкино — Куакбаш — Каркали. Тяжелые травмы получили оба водителя и семилетний пассажир одного из автомобилей.

Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы от Башкирии Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Политик прибыла на форум «Диалог Форт-Росс» и была задержана примерно на час.

