Казань оказалась в списке городов, где туристы чувствуют себя «как в Европе»

Казань оказалась в списке городов, где туристы чувствуют себя «как в Европе». 10% опрашиваемых респондентов считают, что столица Татарстана напоминает европейский город.

50% опрашиваемых проголосовали за Санкт-Петербург. Туристы отметили, что архитектура в Северной столице выделяется на фоне других. 34% чувствуют себя в Калининграде как в Европе. Там сохранилась прусская архитектура. Кроме того, путешественники подчеркивают, что и менталитет калининградцев отличается от жителей остальной части страны.

Казань напомнила туристам Европу из-за современных набережных, средневековых построек, хороших дорог и развитой инфраструктуры. На территории кремля в Казани соседствуют православные храмы, мечеть и одна из самых высоких падающих башен в Европе, отмечается в исследовании Aviasales.

Кроме того, 6% респондентов считают «европейским городом Йошкар-Олу. «Набережная в центре города выглядит как настоящий пряничный домик, чем-то напоминающий Амстердам», — передает «РИА Новости» слова туристки.

Ранее Казань вошла в число самых культурных городов России. Столица Татарстана оказалась в тройке лидеров.