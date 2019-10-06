Федерация профсоюзов Татарстана предложит и далее увеличивать МРОТ

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В 2020 году Федерация профсоюзов РТ предложит и далее увеличивать минимальный размер зарплаты. Сейчас, в соответствии с соглашением, минимальный размер оплаты труда во внебюджетном секторе экономики составляет 12 тыс. рублей.



Изменения планируется внести в соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Ассоциацией работодателей и правительством республики, рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину председатель организации Елена Кузьмичева.

Запись очередного выпуска программы «Интервью без галстука» опубликована на странице «Татмедиа» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы говорим о том, что обязательно должен быть рост. И наши промышленные предприятия имеют такую возможность. Чтобы вести коллективные переговоры, мы проводим аналитику расчетов», — отметила Кузьмичева.

Ранее руководителям челнинских предприятий рекомендовали повысить зарплаты.