Татарстан вошел в пятерку российских регионов с наибольшими тратами на образование

Республика Татарстан оказалась в пятерке регионов России, где больше всего тратят денег на образование. В 2018 году на эти цели были выделены 101,7 млн рублей.

Лидером в России оказалась Москва, здесь на образование в прошлом году потратили 295,2 млрд рублей. Второе место у Московской области с 189,9 млрд рублей. В топ-3 также попал Санкт-Петербург (146 млрд рублей). Татарстан занял четвертое место, а пятерку лидеров замкнула Свердловская область (92,9 млрд рублей).

Меньше всего оказались траты в Еврейской автономной области — 3,7 млрд рублей. А также в Ненецком автономном округе (5 млрд) и Калмыкии (5,1 млрд).

Траты на образование в российских регионах составляют примерно треть расходов консолидированных бюджетов , отмечают «Известия».

Ранее Рустам Минниханов отметил, что Татарстан уже несколько лет находится в тройке лидеров в России по различным показателям в сфере образования.

