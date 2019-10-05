Шварценеггер выступил перед российскими бизнесменами в Петербурге — вот пять его главных цитат

Легендарный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер в эту пятницу выступил на Synergy Global Forum. Он рассказывал о собственном опыте в кино и общественной деятельности, а также о тех выводах, которые сделал на собственном опыте — вот пять главных цитат из его выступления.

Спите быстрее. Люди постоянно лепят отмазки. Говорят, что не могут ходить в спортзал. Ты спишь 6 часов, но в сутках есть еще 18. Ты не можешь 45 минут потренироваться? Можешь.

Надо тренировать не только тело, но и ум. Нужно постоянно расти. Учиться. С какой стати вы должны расти только физически, но не должны расти ментально?

Необязательно быть миллиардером, президентом или губернатором. Мать Тереза — один из моих идолов. У нее не было много денег, не было бизнеса, но всю свою жизнь она посвятила служению. Для нее это успех, счастье. Это все очень конкретно для конкретного человека. Вы должны понять свое призвание.

Счастье у каждого свое. Я знаю людей, которые ходят на работу на почту каждый день, им очень нравится разбирать корреспонденцию. Потом они идут домой и занимаются со своими детьми, играют два часа в день в шахматы. Зарабатывают мало, но им хватает. Для них это счастье и успех.

Надо уходить от ископаемых источников энергии. 7 млн человек в год погибают из-за плохой экологии. Это очень важно. Успешная экономика возможна при жестком экологическом законодательстве. Это должно происходить везде в мире, это наше общее дело.

Подробнее о выступлении Шварценеггера и самом форуме — в материале «Реального времени».

