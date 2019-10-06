Количество участников Казанского полумарафона за год выросло почти в два раза

В этом году на дистанции в 10 и 21 км Казанского полумарафона вышли около 3 тысяч человек, рассказал руководитель забегов Вадим Янгиров.

Кроме того, Янгиров отметил рост числа бегунов и в развлекательном «забеге в тюбетейках»: в прошлом году в нем приняли участие около 800 человек, сегодня — 1,5 тысячи.

В 2019 году Казанский полумарафон впервые объединили с «Кроссом нации». Янгиров отметил, что такой формат оказался довольно сложным для организаторов. Как передает «Татар-информ», в будущем мероприятия могут разделить на два дня.

Подробнее о Всероссийском дне бега в Казани, объединившем полумарафон и Кросс нации, — в видеорепортаже и фотогалерее «Реального времени».