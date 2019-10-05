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Сбербанк нашел причастного к утечке клиентских данных сотрудника

19:51, 05.10.2019
Сбербанк нашел причастного к утечке клиентских данных сотрудника
Фото: commons.wikimedia.org / КонстантинЕвстегнеев1996

Служба безопасности Сбербанка обнаружила сотрудника, причастного к недавней утечке данных клиентов. Им оказался руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка 1991 года рождения.

Этот сотрудник имел доступ к клиентским базам и пытался похитить информацию из них. Он уже дал признательные показания, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном речь шла о данных клиентов Сбербанка. Однако позже Сбербанк официально подтвердил утечку данных только 200 клиентов.

ЭкономикаБанки
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