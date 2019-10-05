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Гидрометцентр России рассказал о сокращении зимы

14:54, 05.10.2019
Гидрометцентр России рассказал о сокращении зимы
Фото: flickr.com

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России постепенно сокращается зимний период — то есть промежуток времени между периодами с устойчивыми отрицательными и устойчивыми положительными температурами.

В качестве примера он привел температурные колебания в Москве: там средние январские температуры повысились на 2 градуса (по сравнению с каким периодом — не сказано). «Летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние», — передает заявление синоптика «Российская газета».

Напомним, ранее профессор КФУ рассказал о температурной аномалии в Казани.

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