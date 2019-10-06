«Поздравляем, 21 километр позади!»: казанцы делятся результатами полумарафона в соцсетях

Сегодня в Казани прошел большой фестиваль бега, объединивший участников Казанского полумарафона и «Кросса нации».

На полумарафоне были предусмотрены дистанции в 3, 10 и 21 километр. Кроме того, в рамках «Кросса нации — 2019» предусмотрели различные забеги развлекательного формата: к примеру, забег в тюбетейках и забег в ползунках на матах для малышей.

Забеги в рамках полумарафона стартовали в 8 утра, так что к обеду казанцы уже начали активно делиться результатами в социальных сетях.

Подробнее о фестивале — в видеорепортаже и фотогалерее «Реального времени».