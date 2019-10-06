ФБР допрашивало депутата Госдумы РФ от Башкирии в нью-йоркском аэропорту

Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы от Башкирии Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Политик прибыла на форум «Диалог Форт-Росс» и была задержана примерно на час.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — передает ТАСС слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов отметил, что Юмашева известна тем, что очень многое сделала в последние годы для развития и стабилизации российско-американских отношений.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы направили соответствующую ноту протеста и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — подчеркнул он.

Ранее США не выдали визы 10 делегатам от России, включая семерых сотрудников МИДа и главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Все они собирались на 74-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорке. В ответ на это депутаты предложили закрыть российским гражданам возможность получать грин-карты.

