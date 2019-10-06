Казань вошла в число самых культурных городов России
Казань заняла второе место в рейтинге самых культурных городов России. Исследование провел Финансовый университет при правительстве России. На первом месте — Санкт-Петербург, на третьем — Грозный.
Четвертая позиция — за Новосибирском, Москва — лишь на пятом месте, пишет «Культурология».
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как достаточность культурных учреждений в городе, удовлетворенность населения местной системой образования и состоянием городской культурной среды.
В среднем по стране показатель удовлетворенности местными культурными учреждениями составил 83%.
Ранее Казань вошла в топ-5 самых желанных городов России на Новый год.ОбществоКультураАналитика Татарстан
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