Минфин РФ прогнозирует падение доходов россиян из-за кредитов

Министерство финансов России в материалах к проекту бюджета на период 2020 — 2022 годов отмечает, что реальные доходы россиян в этом году продолжают падать из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на то, что уровень зарплаты продолжает повышаться.

«В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%», - передает ТАСС материалы ведомства.

Ранее сообщалось, что с 1 октября российские банки будут рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о займе свыше 10 тыс. рублей.

