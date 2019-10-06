Челны вошли в рейтинг городов, где растет денежный «аппетит»

Жители Набережных Челнов вошли в рейтинг городов, где жители хотели бы получать больше денег, чем сейчас. Автоград оказался на втором месте по росту денежного «аппетита» в стране.

Оказалось, что челнинцы хотели бы получать на 9 тыс. рублей больше, чем сейчас. В татарстанском городе уступили только жителям Ижевска, их бы порадовала надбавка в 10 тыс. рублей.

Скромнее оказались аппетиты у жителей Москвы. Жители российской столицы не отказались бы от увеличения дохода на 5 тыс. рублей, как и петербуржцы.

Скромнее стали жители Тольятти и Барнаула. Их финансовые аппетиты сократились на 7 тыс. рублей, пишут «Вести. Экономика».

Ранее жители России рассказали, какая зарплата им нужна для полного счастья. Оказалось, что многих устроил бы доход в 160 тыс. рублей, при этом женщины оказались скромнее: им нужно на треть меньше, чем мужчинам.